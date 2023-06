Buddusò, donazione del sangue e sport: 2° Memorial “Angelo Uleri”, il 18 giugno

Il piccolo Angelo morì a soli 11 anni: era affetto da atrofia muscolare spinale (smard 1). Un’occasione per ricordare quanto è importante donare per il prossimo e per se stessi

Di: Alessandra Leo

Il piccolo Angelo Uleri non c’è più dal 2020, quando morì a soli 11 anni, stroncato da una malattia rara, di cui era l’unico a soffrire in tutta la Sardegna: la forma smard 1 dell’atrofia muscolare spinale. Una patologia rara quanto aggressiva, ma di cui purtroppo in Italia sono affette altre persone. Queste, come tante altre che sono colpite da mali diversi, necessitano non solo dei progressi della ricerca scientifica, ma anche e soprattutto della solidarietà, dell’amore e dei cuori colmi di generosità che contraddistinguono i donatori del sangue.

Si tratta di veri e propri eroi che, con un semplice gesto, possono salvare vite e alleviare le sofferenze di tante persone.

Per sensibilizzare ancora di più su questo tema, in occasione del 2° Memorial dedicato al piccolo Angelo, organizzato dalla Polisportiva Buddusò, si svolgerà una raccolta di sangue in collaborazione con l’Avis Provinciale di Sassari.

Sabato 18 e domenica 19 verrà indetto un torneo di calcio a 11 a cui parteciperanno diverse squadre sarde, categoria Allievi, che si sfideranno in fasi di gironi presso il campo sportivo “Borrucca” a Buddusò. Si comincerà alle 8:00 e la finalissima avverrà alle 17:00 di domenica. Venerdì 16 è prevista invece la presentazione del grande evento che unirà sport, divertimento e solidarietà.

“Abbiamo deciso di includere la donazione del sangue per la seconda volta – afferma ai microfoni di Sardegna Live la portavoce della Polisportiva Buddusò - La prima volta ci sono state numerosissime adesioni e speriamo partecipino in tanti anche stavolta. La donazione del sangue è fondamentale, così come sensibilizzare su un gesto così semplice ma importante per tutti”, conclude.