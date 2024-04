Iglesias, la Pediatria del Cto riceve una generosa donazione grazie a Giulia Zedda

Le associazioni “Il sogno di Giulia Zedda” e “Fantasia e cuore” hanno donato 2 poltrone letto e un cardiomonitor per i piccoli pazienti ricoverati

Di: Alessandra Leo

Una mattinata di festa, di amore e generosità quella di ieri, lunedì 8 aprile, nel reparto di Pediatria del Cto di Iglesias.

Per la prima volta nel Sulcis iglesiente, l’associazione “Il sogno di Giulia Zedda”, insieme all’associazione “Fantasia e cuore”, hanno fatto un’importante donazione che servirà a migliorare non solo l’assistenza ma anche l’accoglienza e il comfort del reparto in cui sono ricoverati i piccoli pazienti: si tratta di due poltrone letto e un cardiomonitor per la rilevazione della pressione arteriosa e della saturazione di neonati e bambini.

Le due associazioni dal cuore immenso, che si danno da fare quotidianamente per il benessere del prossimo in nome di un amore che in pochissimi riescono a offrire, hanno così realizzato ancora una volta uno dei desideri della piccola Giulia Zedda, ossia quello di rendere meno gravosa la degenza ospedaliera dei bambini.

La piccola Giulia morì nel 2018 a soli 10 anni a causa di un tumore e nella sua pur breve vita ha sempre dimostrato di tenere tantissimo agli altri, trasmettendo gioia e amore e facendo in modo che i suoi genitori Alfio ed Eleonora Galia, una volta deceduta la loro bimba, proseguissero il suo grande impegno di solidarietà.

Da lì la nascita dell'associazione e le numerose donazioni ai reparti pediatrici della Sardegna hanno fatto nascere il progetto “Ci pensa Giulia”, portato avanti con tenacia e dedizione dai coniugi con un peso enorme nel cuore ma anche tanto amore da dare, con un grande obiettivo: regalare un sorriso ai bambini meno fortunati.

Eleonora, presidente dell’associazione, ha ricevuto da poco il titolo di Ufficiale dell’Ordine al Merito della Repubblica da parte del Presidente Sergio Mattarella, mentre l’associazione “Fantasia e cuore”, di Selargius, si occupa principalmente di organizzare spettacoli teatrali il cui ricavato va interamente in beneficenza.

“Questa donazione è solo la prima di una lunga serie, - ha sottolineato Eleonora - Abbiamo riempito i reparti pediatrici di giochi, attrezzature e colori perché questo era il desiderio di Giulia, vivere a colori”.

E ai microfoni di Sardegna Live rivela un aneddoto dolcissimo: “Eravamo in attesa all’ingresso dell’ospedale, quando si è avvicinata a me una mamma in attesa con un bambino di circa sei anni ricoverato in ospedale. Mi ha timidamente chiesto se fossi Eleonora e ho risposto di sì con un pochino in imbarazzo. In tanti ci riconoscono nei vari ospedali che visitiamo ogni giorno. – afferma Eleonora con gli occhi che brillano e la voce che trema - Mi ha detto che sta per nascere il suo bambino e che ci ringrazia tanto per l'aiuto che le abbiamo dato nei mesi scorsi nella costruzione del nido per il nascituro”.

“È stato bello essere lì con lei, non finiva più di ringraziare. - racconta Eleonora con il sorriso - Non è per questo che noi lo facciamo, ma fa piacere ogni tanto sentire un sentimento di gratitudine per tutto il lavoro che c'è dietro ogni giorno da ormai cinque anni e mezzo”.

“Poi son arrivati i nostri amici Roberto Julini Giancarlo Scarpaci, vicepresidente dell'associazione e Paola Scarpaci di ‘Fantasia e cuore’ e insieme abbiamo accolto i ragazzi di te.mo.sa con le poltrone letto. Siamo andati nel reparto di Pediatria e lì è stato bellissimo l'incontro e la conoscenza del direttore generale Asl dottoressa Giuliana Campus, del dottor Pisano, della caposala dottoressa Margherita Porcu,del sindaco di Iglesias MauroUsai e della consigliera comunale dottoressa Carlotta Scema. Mancava purtroppo, per indisposizione, il primario, il dottor Ciro Clemente. C'era tutto il personale del reparto, dottori, infermieri e OSS. Insomma una vera festa per accogliere il cardiomonitor, uno strumento utile e indispensabile , con le ruote per essere trasportato facilmente in tutto il reparto e due bellissime poltrone letto comodissime e colorate. Ringrazio Rosanna ed Enrico Riccaboni, genitori di Alberto, l'associazione. ‘Alberto Riccoboni’, attiva nel Sulcis iglesiente da diversi anni, per esserci stati vicini e aver partecipato all'evento”.

Una cerimonia semplice ma significativa e colma di gioia ed emozioni, in presenza del sindaco di Iglesias, Mauro Usai, entusiasta di accogliere questa iniziativa, “È con profonda gratitudine che, come primo cittadino, accolgo questo bellissimo dono in nome di Giulia – ha detto il primo cittadino - il Reparto di Pediatria del Cto è un’eccellenza del presidio, grazie agli operatori sicuramente ma anche alle associazioni che ci supportano costantemente”.

“Le attrezzature che riceviamo oggi sono particolarmente gradite – ha affermato la Direttrice Generale dell’Asl Sulcis iglesiente, Giuliana Campus – un gesto che supporta la sanità pubblica in un momento così difficile. Gli ospedali sono luoghi di cura ma la qualità dell’assistenza deve sempre andare di pari passo con l’umanizzazione degli ambienti e la piena soddisfazione dei bisogni dell’individuo nella sua sfera psicofisica”.