IsReal, è tempo di Scenari sardi al festival di cinema del reale dell’Isre

VIII edizione, 6-11 giugno 2023 - Auditorium G. Lilliu

Di: Redazione Sardegna Live

Dopo il debutto con il botto grazie ad una sala piena nella giornata dell’inaugurazione e minuti di applausi per la regista sardo – spagnola Maria Elorza che ha firmato l’emozionante film A los libros e a las mujeres canto, oggi IsReal il festival di cinema del reale presenta ben cinque pellicole (due nella sezione del concorso internazionale, due in scenari sardi e l’ultima fuori concorso).

Al via dunque la sezione "Scenari sardi" dedicata ai film realizzati nell'isola da registe selezionate a livello internazionale. Alle 18 Erentzia di Giulia Camba e Batiledhu di Nicol Vizioli e Laura Delle Piane. Il primo è un viaggio nell’artigianato sardo in un percorso visivo e sensoriale che mette in relazione materiali di archivio e immagini filmate nel presente; il secondo racconta il carnevale di Lula in cui un uomo viene designato dai paesani come vittima sacrificale, evocando un rito di fertilità e redenzione.

In programma alle 21 di oggi, mercoledì 7 giugno, il premiatissimo "Dal pianeta degli umani" di Giovanni Cioni, un sopralluogo nel silenzio della frontiera di Ventimiglia si trasforma in fiaba fantastica narrata da un coro di rane, in cui uno scienziato sperimenta una misteriosa cura di ringiovanimento. A introdurre il film e parlarne con il pubblico sarà presente il regista".

“Al centro della programmazione di IsReal c'è grande attenzione per gli "scenari sardi", la Sardegna come luogo previlegiato di ricerca e di osservazione cinematografica. Da sempre ha affascinato registi di tutto il mondo che hanno potuto attingere agli aspetti paesaggistici di grande vastità e ricchezza, alle relazioni con il popolo che lo abita, detentore di una lingua originaria suggestiva e affascinante, tradizioni antichissime, un mondo dell'artigianato florido e peculiare, ritualità magiche e apotropaiche che nascono nella notte dei tempi, da sempre tutto ciò è stato fonte d'ispirazione cinematografica di ricerca documentaristica e artistica. IsReal vuole mettere in evidenza e in valore questo elemento qualificante in uno scenario di confronto internazionale”, ha detto il presidente Stefano Lavra.

IsReal – Festival di Cinema del Reale è organizzato dall’ISRE, il cui Consiglio di amministrazione è composto dal presidente Stefano Lavra, dal sindaco di Nuoro Andrea Soddu e da Giuseppe Marco Dessena. La direzione generale dell’Istituto è affidata a Marcello Mele, la direzione del servizio tecnico scientifico a Marco Efisio Mulas.

Il programma di oggi - Mercoledì 7 giugno: Ore 16 Concorso internazionale

Budapest silo

di Zsófia Paczolay (Paesi Bassi, Ungheria, Portogallo, Belgio, 2022, 25’)

Da oltre 30 anni, József lavora nel più grande silo per cereali in funzione a Budapest. Ogni giorno sprofonda nell’oscurità di un luogo che è allo stesso tempo riparo e prigione.

A seguire:

Burial di Emilija Škarnulytė (Lituania, Norvegia, 2022, 60’)

Visivamente stupefacente, il film affronta il paradosso tra progresso scientifico e distruzione esplorando i meandri della centrale nucleare di Ignalina, in Lituania, in via di smantellamento

Ore18 Scenari sardi

Eréntzia di Giulia Camba (Italia, 2022, 22’)

Eréntzia riflette sulla componente immateriale dell’artigianato sardo in un percorso visivo e sensoriale che mette in relazione materiali di archivio e immagini filmate nel presente.

A seguire

Scenari sardi

Batiledhu Nicol Vizioli, Laura Delle Piane | Francia, Italia, 2022, 30’

Ogni anno, a Lula, durante il carnevale un uomo viene designato dai paesani come vittima sacrificale. Un’opera che sconfina nel linguaggio della finzione, evocando un rito di fertilità e redenzione.

Ore 21.00 Fuori concorso

"Dal pianeta degli umani" Giovanni Cioni | Italia, Belgio, Francia, 2021, 82’

Un sopralluogo nel silenzio della frontiera di Ventimiglia si trasforma in fiaba fantastica narrata da un coro di rane, in cui uno scienziato sperimenta una misteriosa cura di ringiovanimento.