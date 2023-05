Segariu. Ex segretario assolto da accusa di calunnia da parte del sindaco

Il verdetto a distanza di cinque anni

Di: Redazione Sardegna Live

E' stato assolto dopo cinque, a Segariu, l'ex segretario comunale Liborio Faraci, dopo l'accusa di calunnia arrivata cinque anni fa dal sindaco Andrea Fenu.

"Il fatto non costituisce reato", dunque si chiude il procedimento penale. La vicenda risale al 20016, quando Faraci prestava servizio alla Prefettura di Cagliari e venne incaricato di svolgere un periodo di lavoro di supplenza al comune di Segariu.

Dopo qualche settimana di lavoro, il segretario fu allontanato e sostituito con un altro collega. Quindi sporse denuncia verso il primo cittadino, accusandolo di non aver potuto svolgere il suo ruolo di sorveglianza e controllo del comune.

Inoltre lamentò di non essersi visto assegnare nemmeno una stanza e di non aver potuto lavorare per oltre una settimana. Faraci arrivò a ipotizzare l'interruzione di pubblico servizio. Il procedimento penale scattato dopo la denuncia si concluse con una archiviazione confermata anche poi dal Gip.

A quel punto fu proprio l'amministratore a denunciare il segretario per calunnia. Oggi la vicenda si è conclusa con l'assoluzione, sebbene il pm Giangiacomo Pilia avesse chiesto una condanna.