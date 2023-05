Sassari. Perde il controllo dell’auto e abbatte un palo dell’illuminazione

A bordo con il conducente c’erano anche i suoi cani

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina una squadra dei Vigili del Fuoco è intervenuta in via Budapest, a Sassari, dove per cause da accertare il conducente di una Jeep ha perso il controllo del mezzo, andando a sbattere contro un palo dell'illuminazione pubblica, abbattendolo. Illeso sia il conducente che i suoi cani, anch'essi a bordo. La squadra ha messo in sicurezza il veicolo e bonificato l'area circostante. Sul posto la Polizia Locale di Sassari e personale dell'ANAS.