Conguagli regolatori di Abbanoa, Tribunale di Nuoro inibisce la riscossione

Il Tribunale di Nuoro non ha dato ragione ad Abbanoa, che perde la battaglia da 106 milioni di euro sui conguagli regolatori

Di: Arianna Zedda

Il Tribunale di Nuoro non ha dato ragione ad Abbanoa , che perde la battaglia da 106 milioni di euro sui conguagli regolatori con una storica sentenza che diventa un precedente, in cui i magistrati hanno accolto l'azione inibitoria promossa da Adiconsum Sardegna.

" Il Tribunale accogliendo in pieno le nostre richieste, ha stabilito che Abbanoa non ha alcun titolo per richiedere agli utenti sardi il pagamento dei conguagli regolatori e ha ordinato alla società di bloccare con effetto immediato qualsiasi richiesta, nonché di cessare ogni attività di riscossione ricevuta " , spiegano dall'associazione dei consumatori.

La sentenza permette a 720mila utenti sardi di non pagare più i 106 milioni di euro richiesti dal gestore idrico . " Chi ha già pagato somme a titolo di conguaglio deve ottenere la restituzione di quanto versato, pena una inevitabile azione collettiva da parte dell'associazione per far ottenere agli utenti il ​​rimborso del maltolto", scrivono da Adiconsum .