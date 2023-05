Bandiere Blu: 16 in più in Italia, la Sardegna ne conquista

Il 2023 vede 226 le località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto la "Bandiera Blu", 16 in più rispetto allo scorso anno

Di: Arianna Zedda

Il 2023 vede 226 località italiane marine e lacustri che hanno ottenuto il riconoscimento di Bandiera Blu per la qualità dell'ambiente, 16 in più rispetto allo scorso anno , quando se ne contavano 210.

Quest'anno i nuovi ingressi sono stati 17, mentre 1 il Comune non confermato.

Tra le 226 località italiane insignite del premio - attribuito dalla ong internazionale per l'educazione alla sostenibilità Fee (Foundation for Environmental Education), con sede in Danimarca e presente in 81 paesi - ci sono 458 spiagge, l'11% delle spiagge premiate a livello globale. Tra le assegnazioni compaiono anche 84 approdi turistici. Le Bandiere sui laghi quest'anno sono 21, con 4 nuovi ingressi.

I criteri utilizzati per stilare la classificazione delle località marine e lacustri più virtuosi sono la pulizia delle acque, la gestione dei rifiuti, le aree verdi e le piste ciclabili, i servizi sulle spiagge e nel comune, le strutture alberghiere e altro.

Le nuove entrate di quest'anno sono Catanzaro (Calabria); Rocca Imperiale (Calabria); San Mauro Cilento (Campania); Gatteo (Emilia Romagna); Laigueglia (Liguria); Sorì (Liguria); Sirmione (Lombardia); Toscano Maderno (Lombardia); Porto San Giorgio (Marche); Termoli (Molise); San Maurizio D'Opaglio (Piemonte); Verbania (Piemonte); Gallipoli (Puglia); Isole Tremiti (Puglia); Leporano (Puglia); Vieste (Puglia); Orbetello (Toscana). Non è stata confermata quest'anno la Bandiera Blu a Cattolica (Emilia Romagna).

La Liguria raggiunge 34 località con 2 nuovi ingressi, la Puglia conquista 22 riconoscimenti con 4 nuovi Comuni.

Troviamo poi con 19 Bandiere: la Campania e la Toscana, entrambe con un nuovo ingresso; la Calabria con due nuove Bandiere Blu. Le Marche arrivano a 18, con un nuovo ingresso. La Sardegna conferma 15 località, l'Abruzzo resta a 14, la Sicilia a 11, il Lazio a 10, invariate anche le 10 bandiere del Trentino Alto Adige.

Soo state premiate 9 località in Emilia Romagna con un'uscita e un nuovo ingresso e riconfermate le 9 Bandiere del Veneto. La Basilicata conferma le sue 5 località; si registrano 2 nuovi ingressi in Piemonte che ottiene 5 Bandiere; il Friuli Venezia Giulia conferma le 2 dell'anno precedente. La Lombardia sale a 3 Comuni Bandiera Blu, con due nuovi ingressi, il Molise conquista 2 Bandiere con un nuovo Comune.