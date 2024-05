Chico Forti decollato da Miami, oggi il rientro in Italia

Forti era stato condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998

Di: Redazione Sardegna Live, Adnkronos

Chico Forti, il 65enne trentino detenuto per 24 anni in un penitenziario della Florida, rientrerà oggi in Italia. Lo riporta Il Tempo, precisando che Forti è atteso già per questa mattina all'aeroporto militare di Pratica di Mare. Ieri sera, secondo il giornale, un Falcon 2000 della nostra Aeronautica è decollato da Miami per riportarlo a Roma.

Forti era stato condannato all'ergastolo in Florida per l'omicidio di Dale Pike, avvenuto il 15 febbraio 1998.

Nelle ultime ore, a Miami, si è tenuta l'udienza in cui Forti ha siglato l'accordo con il giudice federale statunitense per scontare il resto della pena in Italia, dove la corte d'Appello di Trento ha già convertito nelle scorse settimane la sentenza statunitense. Si tratta dell'ultimo passaggio prima del rientro.