Sequestrate 62 borse contraffatte sul lungomare di Alghero

I finanzieri hanno appurato che i prodotti riportavano, in modo ingannevole, noti brand di moda quali “Michael Kors”, “Chanel”, “Prada” e “Yves Saint Laurent”

Di: Redazione Sardegna Live

Operazione delle Fiamme Gialle di Alghero sul lungomare della cittadina catalana, in prossimità del centro storico, dove i finanzieri hanno sequestrato 62 borse con marchio contraffatto e deferito all’A.G. competente un uomo, accusato dei delitti di cui agli articoli 474 (introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi) e 648 (ricettazione) del codice penale.

L’uomo, che vendeva gli articoli di pelletteria esposti sopra di un telo bianco, alle domande dei militari non è stato in grado di giustificarne la provenienza né di fornire la documentazione che ne attestasse l’acquisto.

All’esito del controllo, i finanzieri hanno appurato che tali prodotti riportavano, in modo ingannevole, noti brand di moda quali “Michael Kors”, “Chanel”, “Prada” e “Yves Saint Laurent” e, pertanto, hanno proceduto al sequestro delle borse false, alla perquisizione dell’autoveicolo parcheggiato nelle immediate vicinanze e dell’abitazione del soggetto. In mancanza della prevista autorizzazione di vendita su area pubblica, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo ulteriori 20 articoli di pelletteria.

L’operazione rientra nel più ampio quadro delle attività svolte dalla Guardia di Finanza a tutela dell’economia legale e finalizzate a preservare il mercato dalla diffusione di prodotti contraffatti a contrasto delle frodi in commercio nonché a tutela della salute pubblica insidiata dalla commercializzazione di prodotti con qualità che non rispetta gli standard previsti dall’Unione Europea e dalla normativa nazionale.