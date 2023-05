Decimomannu. Vandali distruggono i bagni pubblici durante la festa per Santa Greca

“Dove è finito il senso civico?” tuona la sindaca Anna Paola Marongiu

Di: Redazione Sardegna Live

Bagni pubblici devastati da ignoti durante i festeggiamenti per Santa Greca, a Decimomannu. A denunciarlo, con un post sui social e diverse foto a corredo, la sindaca Anna Paola Marongiu.

“Se è vero che il mattino ha l'oro in bocca...oggi questo non è! Con profondo dispiacere pubblico queste foto che mostrano ciò che è accaduto stanotte nei servizi pubblici dell'area in cui si sono svolti festeggiamenti civili della nostra amata Santa Greca. Mi chiedo perché? Perché tanto malessere e tanta rabbia da non rispettare il bene pubblico? Non possiamo accettare tutto questo! Dove è finito il SENSO CIVICO?” ha scritto la sindaca di Decimomannu.