Fluminimaggiore. Carabinieri ritrovano asinella rubata nel 2015: riportata al proprietario

Il 71enne ha riaccolto con gioia l'animale, mentre i carabinieri hanno denunciato un 27enne per ricettazione

Di: Redazione Sardegna Live

Di Luna si erano perse le tracce, ed ormai il proprietario di quell'asinella non pensava di poterla mai più recuperare. Era stata rubata da ignoti Il 27 febbraio 2015 a Papillonis. Tuttavia, oggi, il proprietario, a 71 anni ha potuto riprenderla con sé. Il recupero è avvenuto durante uno dei tanti servizi che i Carabinieri svolgono in Sardegna per il controllo degli ovili.

Come noto, tradizionalmente alcuni ovilli che si trovano nelle località più remote dell'isola hanno ospitato e forse ospitano talvolta latitanti e malfattori, ed in passato diverse delle operazioni di servizio sono state compiute nel corso di tali controlli. In questo caso il target è molto più basso, ma ad ogni modo utile ed interessante.

Ieri, a Fluminimaggiore, durante una verifica svolta dai Carabinieri della locale Stazione con il personale dei servizi veterinari della Ats presso un'azienda agricola, sarebbe emerso che l'asinella che si aggirava in un piccolo appezzamento di terreno era stata rubata.

Da una verifica sul microchip sottocutaneo è emerso un codice che è risultato essere riferibile a quello rubato nel 2015, oltre 8 anni fa. Luna ha anche riconosciuto il suo proprietario che naturalmente l'ha riaccolta con gioia.

Al ventisettenne proprietario della villa che aveva la disponibilità dell'equino i militari dell'Arma hanno riservato una denuncia per ricettazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari.