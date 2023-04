Decimomannu. Idranti della Polizia in azione al corteo degli antimilitaristi

Di: Redazione Sardegna Live, foto d'archivio Sardinnia Aresti

Attimi di tensione nel corso della manifestazione antimilitarista in corso da questo pomeriggio a Decimomannu. Le forze dell'ordine, per impedire ai circa 200 partecipanti al corteo di avvicinarsi troppo alla base area, hanno utilizzato anche idranti e lacrimogeni.

"Non è stata un'esperienza piacevole - spiega all'ANSA una partecipante - in realtà noi abbiamo imboccato un sentiero non sapendo bene dove andare. Più che altro c'era molta confusione". Non risultano comunque fermati né feriti.

Il corteo di protesta è ora tornato indietro a Villasor, da dove era partito alle ore 15. Nel paese si stanno tenendo gli ultimi interventi degli attivisti prima del termine della mobilitazione.