Regione: in arrivo 25 milioni per gli enti locali in difficoltà

La Regione ha stanziato 25 milioni di euro per gli Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa

Di: Arianna Zedda

La Regione ha stanziato 25 milioni di euro per gli Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa e che, trovandosi in sofferenza economica, potrebbero non essere in grado di continuare a garantire i servizi al cittadino. L'avviso è appena stato pubblicato e consente di usufruire delle risorse messe a disposizione con il Fondo istituito proprio con queste finalità, che per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.

I criteri di ripartizione dello stanziamento . C'è una prima linea d'intervento (Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa) per cui è previsto il riparto di 8 milioni di euro.

Per quanto riguarda invece la seconda linea di intervento (assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio) si parla di 17 milioni di euro: 5 milioni a favore delle Province e Città Metropolitana di Cagliari (una quota pari al 40% in parti uguali; una quota pari al 60% su base demografica). Sei milioni di euro verranno destinati prioritariamente a quei Comuni che versano nelle condizioni più critiche.

“ Il nostro impegno, in un momento nel quale gli Enti locali hanno più bisogno di attenzione e sostegno, è evidente e certificato dalle azioni che questa Giunta sta portando avanti . Mettere in campo strumenti utili ad arginare la crisi e dare corpo a misure e misure in grado di alleviare lo stress finanziario a cui i Comuni sono sottoposti è il modo migliore per dare le risposte che i cittadini sardi aspettano, in linea con quanto fino a oggi portato avanti in favore della vivibilità, fruibilità, attrattività dei territori ”, ha dichiarato il Presidente della Regione, Christian Solinas.

Aldo Salaris, assessore degli Enti locali e Urbanistica, spiega gli obiettivi della misura: “Finanziare gli Enti locali che presentano una situazione finanziaria compromessa per l’onere, costituito anche dal debito residuo di mutui già contratti, legato a procedure espropriative relative a sentenze esecutive, arbitrati o transazioni giudiziali o extragiudiziali e assicurare la salvaguardia degli equilibri di bilancio. Aiutare gli Enti locali a superare le difficoltà anche di carattere economico, e proseguire lungo la strada del conseguimento di una maggiore efficienza delle loro funzioni e, di riflesso, dei servizi ai cittadini sardi resta un obiettivo primario. Siamo al lavoro per assicurare a ogni cittadino sardo qualità, efficienza dell’azione amministrativa e servizi”.