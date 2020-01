Sassari. La chirurgia generale e d’urgenza dell’Aou verso i nuovi locali

Nei giorni scorsi il sopralluogo del Nucleo tecnico regionale di verifica

Di: Antonio Caria

La chirurgia generale e d'urgenza dell’Aou di Sassari si sposterà, a breve, dal quarto al secondo piano del Santissima Annunziata. Nei giorni scorsi, infatti, c’è stato il sopralluogo del Nucleo tecnico regionale di verifica per l'accreditamento e la conseguente verifica dell’idoneità della struttura.,

Questi i numeri: 23 posti letto suddivisi in 4 stanze quadruple, 2 stanze triple e una singola, tutte dotate di bagni attrezzati per disabili, un'ampia sala per le medicazioni, una per i medici, una per la caposala e una per gli infermieri e quanto richiesto dalla vigente normativa per l'accreditamento.

I lavori di ristrutturazione, costati 500mila euro, sono stati realizzati dalla ditta Campesi di Olbia. Uno spostamento che permetterà di trasferire all'interno del plesso ospedaliero di via De Nicola le strutture di Clinica medica e Patologia medica che si trovano nei vecchi locali della palazzina delle Cliniche di viale San Pietro.

Inoltre sarà creare un dipartimento medico mentre è previsto anche lo spostamento dei locali dedicati agli spogliatoi al secondo sotto-piano dell'ospedale di via De Nicola, con la realizzazione di percorsi protetti e l'installazione di videocamere di sorveglianza.

Il sopralluogo ha riguardato anche la Chirurgia donne che, una volta sgomberata, potrà funzionare da area di appoggio per i letti tecnici di Dialisi, adesso al terzo piano.