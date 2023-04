Olbia. Acquisti olio lubrificante, società evade 100mila euro

Operazione dell'Ufficio Dogane di Sassari, una denuncia

Di: Redazione Sardegna Live

Un'evasione d'imposta per oltre centomila euro è stata scoperta dai funzionari dell'Ufficio delle Dogane di Sassari, durante un controllo sulle transazioni comunitarie di olio lubrificante da parte di una società gallurese negli anni 2013 e 2018.

L'azienda, secondo quanto emerso, ha immesso in consumo oltre 110mila chili di olio lubrificante omettendo di effettuare le dovute dichiarazioni e di versare l'Iva e le imposte di consumo afferenti. Il legale rappresentante è stato denunciato per sottrazione di prodotto all'accertamento e alla società sono state constatate le sanzioni amministrative previste dal Testo Unico delle Accise.

L'indagine, spiega l'Adm, si è concentrata in primo luogo sulla ricostruzione della movimentazione dell'olio lubrificante, a partire dall'uscita dai Paesi esteri fino alla sua introduzione nel territorio italiano e poi sul rispetto della normativa fiscale, con riguardo alle operazioni intracomunitarie effettuate dall'operatore italiano. Il controllo, iniziato con un'analisi delle banche dati a disposizione dell'Adm, ha permesso di individuare gli acquisti effettuati dalla società in ambito Ue in evasione d'imposta.

Le successive attività d'indagine hanno consentito di acquisire le prove necessarie alla ricostruzione delle transazioni commerciali intercorse tra l'operatore nazionale e i fornitori esteri, quali documenti di trasporto, ordini di merci, contratti, pagamenti, e le relative fatture di acquisto.