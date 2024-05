Getta sacchi di rifiuti in strada a Olbia, polizia indaga

Un cittadino lo riprende col cellulare. Nizzi: "Azione deplorevole, video consegnato alla polizia"

Di: Redazione Sardegna Live

Sfogo sui social di Settimo Nizzi, sindaco di Olbia, che ha denunciato un episodio, ripreso da un cittadino, nel quale una persona getta sacchi di spazzatura ai margini di una strada di periferia della città.

"In forma anonima è stato inviato questo video che riprende una persona scaricare rifiuti a bordo strada. Il video è stato consegnato in forma integrale alle forze di polizia che daranno seguito all’indagine necessaria al riconoscimento della persona", fa sapere.

"Abbandonare rifiuti in area urbana o rurale è un’azione deplorevole, un atto che evidenzia l’insuccesso della nostra società. Invito tutte le persone, che come me hanno a cuore la salute del nostro territorio, a segnalare alle autorità o ai nostri uffici episodi analoghi", conclude Nizzi.