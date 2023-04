Cagliari. Pino a rischio crollo in viale Sant’Ignazio: sarà abbattuto

Successivamente si procederà alla messa a dimora di un nuovo esemplare

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di oggi verrà abbattuto un esemplare di pino d’Aleppo in Viale Sant’Ignazio, a Cagliari, L’intervento” si è reso necessario a seguito di un recente e importante sollevamento della pavimentazione e della zolla radicale sul lato in tensione, in netto peggioramento rispetto all’ultimo controllo del mese di gennaio 2023, verosimilmente a causa degli eventi meteo fortemente ventosi verificatisi nel mese di marzo 2023” fanno sapere dal Comune.

“Pertanto, al fine di prevenire danni a persone e cose, specie in un’area fortemente frequentata, si procederà all’abbattimento immediato e, successivamente, verrà messo a dimora un esemplare arboreo sostitutivo di analoga specie” precisano ancora dal Comune di Cagliari.