Forte vento e mare agitato, sospese le ricerche dei sub dispersi

Proseguono le attività solo lungo la costa tra Stintino e Porto Torres

Di: Redazione Sardegna Live

Sono state sospese le ricerche dei due pescatori subacquei sassaresi, Giovannino Pinna e Davide Calvia, di 35 e 38 anni, dispersi da ieri sera nel mare del Golfo dell'Asinara, nel nord Sardegna.

Gli operatori hanno smesso di scandagliare le acque attorno alle 16 a causa delle condizioni meteo avverse. Sulla costa interessata, infatti, soffiano in queste ore venti di burrasca da nord ovest, con mare agitato e condizioni non sicure per la navigazione. La Capitaneria di porto di Porto Torres ha dunque sospeso le operazioni di ricerca in mare e proseguirà a monitorare le coste.

Le ricerche, andate avanti con motovedette ed elicotteri da ieri sera fino a oggi in tutto il tratto di mare che si estende da Stintino fino all'Isola Rossa, non hanno dato sinora alcun risultato. Non sono stati avvistati né i due sub, né tracce della barca o di altra attrezzatura. Appena le condizioni meteo lo consentiranno, riprenderanno anche le ricerche in mare con le motovedette.