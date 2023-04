Quartu. Furto di 199 bottiglie di alcolici in un supermercato

Di: Redazione Sardegna Live

Un furto scoperto solo durante le prime luci del giorno, quello di un gruppo di ladri che, la scorsa notte, si sono introdotti in un supermercato sito a Quartu Sant'Elena.

Il supermercato saccheggiato è la Coop di via Liri, dal quale sarebbero state portate via 199 bottiglie di alcolici. I ladri, per introdursi nel market, avrebbero forzato la saracinesca dell'ingresso.

Sul caso indagano i carabinieri della compagnia di Quartu Sant'Elena.