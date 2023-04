Cagliari. Medaglia d’onore di Lunga Navigazione a Sergio Dessì

Questa mattina la consegna da parte del Comandante del Porto di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Questa mattina, presso la sede storica della Direzione Marittima, il Direttore Marittimo e Comandante del Porto di Cagliari Mario Valente ha consegnato la Medaglia d’onore di Lunga Navigazione di Primo Grado (Oro) al marittimo Sergio Dessì, originario di Carbonia ed iscritto nelle matricole della Gente di Mare del Compartimento Marittimo Cagliaritano.

Il signor Dessì, visibilmente commosso, ha ricordato alcuni episodi del passato, testimoniando le numerose esperienze di bordo che hanno contribuito a dare valore professionale alla Marineria Mercantile Italiana.

La Medaglia di Lunga Navigazione rappresenta per i marittimi un prestigioso attestato alla carriera, al cui conferimento provvede direttamente il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti su delega del Presidente della Repubblica; la Medaglia d’Oro, in particolare, è associata al riconoscimento massimo, ovvero per periodi di navigazione superiori ai 30 anni effettivi svolti con onore.

“Sono oltre 35.000 i marittimi iscritti nelle Matricole della Gente di Mare del Compartimento Marittimo di Cagliari, dei quali oltre 17.000 attivi: una gran mole di lavoro che impegna quotidianamente, tutti i giorni dell’anno, gli Uffici della Capitaneria di porto, affinché il personale navigante possa sempre trovare nell’Autorità Marittima uno sportello di riferimento unico ed efficiente per le attività legate agli usi del mare” sottolineano dalla Direzione marittima di Cagliari.