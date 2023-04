Perde il controllo dell’auto alle porte di Tertenia: ferito un 42enne

Sul posto Vigili del fuoco, 118 e carabinieri

Di: Redazione Sardegna Live

Per cause in corso di accertamento, ha perso il controllo della propria auto, una Renault Espace, ed è andato a sbattere contro le barriere di sicurezza stradali. L’incidente si è verificato nella tarda mattinata di oggi sulla SS 125, alle porte di Tertenia.

Nell’urto, il conducente, un 42enne di Jerzu, è rimasto contuso ed è stato trasportato precauzionalmente all'ospedale di Lanusei.

Sul posto, oltre ai Vigili del Fuoco, sono intervenuti i Carabinieri della compagnia di Jerzu e un'equipe del 118.