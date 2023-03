Ghilarza. Colpito da benna del trattore, muore 83enne

Sul posto anche l’elisoccorso ma per l’uomo non c’è stato nulla da fare

Di: Redazione Sardegna Live

Tragedia, questa sera, nelle campagne di Ghilarza. Un anziano di 83 anni è morto colpito dalla benna di un trattore. L’incidente è avvenuto in un terreno vicino alla Strada provinciale 23, verso le 19,30.

L'anziano si trovava nel suo appezzamento di terra con il figlio e stava eseguendo alcuni lavori. Il più giovane, secondo una prima ricostruzione dell'accaduto, stava manovrando la benna e in queste fasi avrebbe urtato inavvertitamente il padre che è finito a terra. Immediata la richiesta di soccorsi e l'arrivo sul posto di vigili del fuoco, carabinieri e 118. A Ghilarza è anche arrivato l'elisoccorso ma ormai per l'anziano non c'era più nulla da fare. I carabinieri della Compagnia di Ghilarza stanno lavorando per ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente.