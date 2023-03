Traghetti diurni e notturni per Isole minori: proroga fino al 31 dicembre

A comunicarlo l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro

Di: Redazione SardegnaLive

Sono stati prorogati fino al 31 dicembre 2023 i collegamenti marittimi in continuità territoriale, diurni e notturni, con le isole di San Pietro, La Maddalena e Asinara. A comunicarlo è l’assessore regionale dei Trasporti, Antonio Moro.

“Abbiamo seguito – spiega l’esponente della Giunta Solinas – le valutazioni emerse nel corso della riunione del Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica di Cagliari. Si è venuta a creare una situazione grave a causa del disinteresse degli operatori a partecipare alle procedure a evidenza pubblica per l’affidamento dei collegamenti con le isole minori e la proroga si è resa necessaria per garantire la continuità del servizio pubblico a partire dal primo aprile”.

Il contratto di servizio tra la Regione e la società Delcomar Srl per la gestione dei collegamenti con Carloforte e La Maddalena è stato quindi prorogato per nove mesi, dal 1° aprile al 31 dicembre 2023. Si tratta di una proroga tecnica che comunque cesserà con l’individuazione del nuovo soggetto aggiudicatario e la stipula del relativo contratto.

Il corrispettivo è di 11.504.437,89 euro (imponibile di 10.458.579,90 euro e Iva al 10%, pari a 1.045.857,99 euro) e si è ritenuto opportuno procedere all’adeguamento del corrispettivo alla variazione dell’indice Istat dei prezzi al consumo, nel suo ultimo dato disponibile pari a 118,5 (febbraio 2023) che porta un tasso di inflazione rispetto alla data di avvio del contratto (aprile 2016) del 18,98%.

Sono stati inoltre prorogati, per lo stesso periodo, con la società Ensamar Srl, i contratti di servizio pubblico di trasporto marittimo notturno della linea Carloforte-Calasetta e viceversa (il corrispettivo è di 2.301.438,24 euro Iva compresa, calcolato sull'adeguamento all’indice Istat) e della linea La Maddalena-Palau e viceversa (1.859.279,95 euro, Iva compresa).

Sarà invece la Delcomar Srl a garantire, sempre in regime di proroga, il collegamento di servizio pubblico in emergenza di trasporto marittimo in continuità territoriale con l’isola dell’Asinara, linea Porto Torres-Cala Reale e viceversa (1.530.152,25 euro, Iva compresa).