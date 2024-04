Pescavano ricci di mare nel parco dell'Asinara: denunciati 3 sassaresi

Fermati a bordo di un gommone con circa 5 kg di ricci e altro pesce

Di: Redazione Sardegna Live

I carabinieri della Stazione dell’Isola dell’Asinara e della Capitaneria di Porto di Porto Torres hanno denunciato in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Sassari 3 sassaresi, di 54, 53 e 38 anni.

I tre sono accusati di essersi introdotti all’interno dell’area a tutela integrale del Parco Nazionale dell’Asinara ed aver pescato ricci e altri pesci per un totale di circa 4,5 kg. In particolare i militari, durante una normale pattuglia, avrebbero notato i 3 uomini intenti a pescare, motivo per il quale hanno provveduto immediatamente a richiedere il supporto via mare della Capitaneria di Porto.

L’immediato intervento congiunto ha quindi permesso di bloccare i 3 sassaresi a bordo di un piccolo gommone a motore. Tutto il pescato è stato sottoposto a sequestro unitamente a tutta l’attrezzatura da pesca. I 3 denunciati sono stati inoltre sanzionati amministrativamente con una multa che potrà variare da 2.000 a 12.000 euro, per la detenzione dei ricci di mare, la cui pesca è vietata.