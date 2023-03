Buddusò. Pistole e fucili in casa, alcune armi usate forse per reati: nei guai 40enne

Sequestrate 4 pistole, 7 fucili, una carabina e centinaia di cartucce

Di: Redazione Sardegna Live

Nei giorni scorsi i carabinieri della Compagnia di Ozieri hanno intensificato i controlli nell’abitato di Buddusò e nelle campagne circostanti, finalizzati all’individuazione di coloro che recentemente, in quei territori, si sono resi responsabili di gravi reati mediante l’uso di armi da fuoco. Proprio nell’ambito di tali verifiche, l’attenzione dei militari dell’Arma si è subito focalizzata su un operaio 40enne, F.D., il quale pur essendo un legittimo detentore di un considerevole numero di fucili e pistole, è stato ritenuto responsabile di un grave episodio di omessa custodia.

I militari del nucleo operativo, supportati dai colleghi della stazione di Buddusò, dopo aver eseguito numerose ispezioni amministrative ad altrettanti residenti del paese, sono giunti nell’abitazione della persona in questione, alla quale sono state sequestrate due particolari pistole: una semiautomatica Beretta calibro 9 ed un revolver Smith & Wesson calibro 357 magnum, due armi dalla notevole capacità offensiva che, secondo quanto appreso dalle autorità, in almeno un’occasione erano state utilizzate per commettere dei reati e per i quali sta dirigendo le indagini la Procura della Repubblica di Sassari.

L’attività accertativa non è stata però limitata al sequestro delle due pistole, ed infatti le verifiche sono state estese anche su tutte le altre armi detenute dall’uomo al quale, avendo dato prova di assoluta inaffidabilità nella custodia delle stesse, è stato notificato un provvedimento urgente di ritiro cautelare – ulteriori due pistole calibro 7.65, sette fucili da caccia calibro 12, una carabina calibro 22 l.r., nonché 225 cartucce – con l’immediata sospensione del relativo libretto di porto d’armi. Adesso, oltre al procedimento penale, l’interessato dovrà affrontare un procedimento amministrativo innanzi al prefetto di Sassari.

In questo caso, tenuto conto delle scarse garanzie di affidabilità e di rispetto delle norme riscontrate dai militari, l’autorità prefettizia potrà avvalersi dell’articolo 39 del "tulps", il testo unico che disciplina tutte le attività soggetto ad autorizzazioni di polizia come, ad esempio, la detenzione ed il porto delle armi da fuoco. Nei prossimi giorni i controlli dei carabinieri disposti dalla compagnia di Ozieri continueranno con lo scopo di individuare ulteriori inosservanze della legge.