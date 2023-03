Ittireddu. Cani chiusi in gabbiette troppo piccole: denunciato proprietario azienda agricola

Una ventina i cani rinchiusi nei box. Il proprietario è stato denunciato per maltrattamento di animali

Di: Redazione Sardegna Live

Nella giornata di ieri, i carabinieri della stazione di Ittireddu hanno effettuato un controllo presso un'azienda agricola del posto.

Secondo quanto riferito dai militari, supportati dal personale del Dipartimento di prevenzione – anagrafe canina dell’Asl, è stato rinvenuto un canile non autorizzato nel quale vivevano 19 cani rinchiusi in 5 box di dimensioni assolutamente non adeguate.

Come spiegato dalle autorità, al momento dell’arrivo dei carabinieri un altro cane era legato ad una catena molto corta, inferiore ai cinque metri.

Per il proprietario degli animali è scattata una denuncia per maltrattamento di animali.