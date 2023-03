Cagliari. Minaccia di morte il medico di turno e mette a soqquadro l’ambulatorio

Denunciata una 40enne già nota alle forze dell’ordine che si era recata al SERD

Di: Alessandra Leo

Ha minacciato di morte il medico di turno e danneggiato gli arredi del SERD (servizi per le dipendenze) in via Liguria, impedendo agli altri pazienti di ricevere assistenza.

Per questo, ieri a Cagliari una 40enne del luogo, già nota alle forze dell’ordine è stata denunciata dai carabinieri della Stazione di Stampace alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, al termine di un intervento ordinato dalla centrale operativa di via Nuoro e dei successivi accertamenti.

La donna si era recata al SERD per essere assistita e, in grande stato di agitazione, dopo aver rifiutato la distribuzione programmata di metadone, aveva interrotto il servizio pubblico per circa 20 minuti, impedendo la fruizione dello stesso farmaco ad altri utenti lì presenti, minacciando di morte medico di turno e mettendo a soqquadro l'ambulatorio. Si è calmata soltanto con l’arrivo dei carabinieri.