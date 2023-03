Cede paratia in un cantiere a Bari Sardo, impresario in fin di vita

Il 35enne lotta tra la vita e la morte nel reparto di Rianimazione del Brotzu di Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live

Si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione dell'ospedale Brotzu di Cagliari, dove lotta tra la vita e la morte, Donato Orrù, l'impresario 35enne di Villagrande Strisaili vittima questa mattina di un incidente sul lavoro nel cantiere aperto a Bari Sardo per interventi sulla raccolta delle acque piovane.

Dopo che la ditta di Orrù ha vinto un appalto del Comune, stamattina, intorno a mezzogiorno, il titolare si è recato sul posto per un sopralluogo. Mentre si trovava sotto il livello stradale, all'interno di uno scavo, una delle paratie che delimitano la cavità ha ceduto e lo ha travolto. Il malcapitato è rimasto sepolto sotto le macerie e il terriccio franati.

Immediatamente soccorso, è stato poi trasportato con l'elicottero al Brotzu, dove si trova ricoverato in gravissime condizioni. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri del paese mentre gli uomini dello Spresal della Asl di Nuoro sono al lavoro per accertare eventuali negligenze in materia di sicurezza e prevenzione nel cantiere.