Irgoli. Massacrata di botte dal compagno: è grave

L’uomo è stato rintracciato e arrestato. Ha già scontato una condanna in carcere per aver ucciso la cognata, sorella della ex moglie

Di: Redazione Sardegna Live

Una donna di Irgoli, una Oss di 50 anni, è stata massacrata di botte dal compagno nella sua abitazione a Irgoli. L'episodio è avvenuto questa notte.

La donna, soccorsa dal 118 chiamato dai vicini di casa, è in gravi condizioni e si trova ricoverata all'ospedale San Francesco di Nuoro.

Il compagno della donna, un 55enne che ha già scontato una condanna in carcere per aver ucciso la cognata, sorella della sua ex moglie, sarebbe stato rintracciato e arrestato dai Carabinieri della Compagnia di Siniscola che ora indagano sull'accaduto.