È morto Raimondo Meloni, primo sindaco di Loiri Porto San Paolo

Nel 1979 rese possibile l'istituzione di Loiri come comune autonomo

Di: Redazione Sardegna Live, foto Facebook Giuseppe Meloni

“Ci ha lasciato un grande maestro e un grande padre, non solo di Giuseppe Meloni e Maria Giovanna, un padre nobile, un padre morale per tutti noi, ma soprattutto uno dei padri della nostra autonomia Comunale.



Per me personalmente un esempio da seguire, è “colpa” sua se mi sono prima avvicinato e poi appassionato alla politica. Il suo modo di vivere, di essere appassionato e fare politica in maniera onesta e lungimirante, di essere impegnato per aiutare il prossimo, rimarranno tra i più grandi insegnamenti che questa vita mi ha concesso.



Sarà allestita la camera ardente in Aula Consiliare a Loiri da questa sera alle 20.30. Nella giornata di domani 10 marzo è proclamato lutto cittadino, in concomitanza dei funerali che saranno alle ore 16.00. Riposa in Pace Ziu Mundeddu”.



Sono le commoventi parole del primo cittadino di Loiri Francesco Lai, dedicate a Raimondo Meloni, primo sindaco di Loiri Porto San Paolo, venuto purtroppo a mancare.

Nel 1979 Meloni rese possibile l'istituzione di Loiri come comune autonomo, mentre prima era stato isola amministrativa dipendente da Tempio Pausania.

Inoltre è il padre di Giuseppe Meloni che era candidato alla segreteria del Pd.

“Si è spento il nostro faro. Fai buon viaggio babbo mio caro, abbraccia forte Tommy anche da parte nostra” sono invece le parole piene d’amore e di dolore Di Giuseppe Meloni, figlio di Raimondo.