Muore nel rogo di una casa, la vittima è l’ex calciatore Emanuele Panizza

Classe 1966, giocò anche nella squadra La Palma Cagliari

Di: Redazione Sardegna Live, foto Fanpage

È un ex calciatore dell'Alessandria, Emanuele Panizza, 58 anni, la vittima nell'incendio di una casa nel sobborgo cittadino di Valmadonna.

Il rogo, che ha anche causato l’intossicazione di 2 persone, è scoppiato nell’abitazione a due piani. Intervento immediato dei Vigili del Fuoco che hanno provveduto a domare le fiamme, e dei Carabinieri che ora indagano sulla vicenda. Non sono infatti ancora chiare le cause dell’incendio.

CHI ERA LA VITTIMA. Difensore, classe 1966, ha giocato con i Grigi cinque stagioni, dall'83 all'88; Juve Domo, La Palma Cagliari, Aosta e Valenzana le altre sue squadre. "Indossare i nostri colori non è da tutti, lo sappiamo. Tu ne sei stato ampiamente degno. Ciao Lele", il pensiero affidato ai social dalla società, attualmente ultima nel girone A della serie C. "I Grigi si amano e tu l' hai sempre fatto, sia nelle 75 presenze con la nostra maglia e sia dopo come tifoso", il messaggio pubblicato dal Museo Grigio.