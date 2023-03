Anche Seui avrà un'area di atterraggio h24 per l'elisoccorso

L’annuncio del sindaco su Facebook

Di: Redazione Sardegna Live

"Ora è ufficiale, il Comune di Seui avrà la sua elisuperficie che consentirà l'atterraggio anche in ora notturna. Quindi in qualsiasi ora del giorno e della notte l'elisoccorso potrà atterrare attivando dall'aereomobile via radio le luci e un segnale acustico per avvisare la gente eventualmente presente nella superficie". Lo ha annunciato il sindaco di Seui, Marcello Cannas su Fb nella tarda serata di ieri.

"L'assistenza aerea per i cittadini di Seui, ma anche di Ussassai, non sarà più limitata dagli effemeridi. Siamo contenti e dobbiamo ringraziare tutti i sindaci della comunità montana che hanno dato l'assenso con l'utilizzo dei fondi della montagna - ha scritto - Un grazie particolare anche al responsabile Enel di Seui che, a tempo di record, sta facendo eliminare le due linee elettriche che rappresentavano un ostacolo (una di 380 volt, i cui lavori sono già iniziati per deviare la linea aerea in sotterranea lungo il viale Fabrizio De Andre e l'altra che verrà smantellata a brevissimo, la ex 75 mila) mediante utilizzo di aeromobile".

L'eliporto ha già avuto il via libera da parte dei piloti Areus e il progetto è quasi terminato. "Grazie a tutti. E pensare che chi aveva il dovere di darci il finanziamento più volte richiesto vista la catastrofica situazione sanitaria di Seui, la peggiore in Sardegna, non ci ha dato nulla, come sempre", ha concluso polemicamente il sindaco.