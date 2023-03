Vigili del fuoco Nuoro: va in pensione l’ing. Antonio Angotzi. Il ringraziamento dei colleghi

“Nella sua lunga carriera è sempre stato fonte di ispirazione per tutti noi. Vera forza trainante e voce di saggezza”

Di: Redazione Sardegna Live - Nella foto: a sinistra l'Ing. Antonio Angotzi; a destra il Comandante Provinciale Antonio Giordano

Per quarant’anni sono stati la sua seconda famiglia, ma ora è arrivato il momento del pensionamento per l’ingegner Antonio Angotzi.

“Nella mia lunga carriera – spiega con commozione Angotzi - ci sono anni di interventi, piccoli, grandi difficili e facili. Ci sono scelte non sempre facili da prendere, ci sono ricordi fatti di vite, di morte, di gioia, di orgoglio, ma anche sconfitte e dolore. La divisa che in tutti questi anni ho indossato spesso è stata il mio rifugio, il mio orgoglio più profondo”.

“Se dovessi raccontare l'amore per una passione – continua - userei i miei anni di pompiere, quelli che tutti noi, Vigili del Fuoco, ogni giorno sentiamo senza un attimo di tregua”.

Il Comandante Provinciale Antonio Giordano, a nome di tutto il personale, ha colto l'occasione per ringraziare Angotzi “per la pluriennale e meritoria attività svolta con autentico spirito di appartenenza e grande professionalità, in particolare per il lavoro svolto nel servizio operativo con qualità, responsabilità e senso di appartenenza, per provata autorevolezza finalizzata ad instaurare rapporti di stima e reciproca fiducia tra il personale operativo e per il coraggio nell'espletamento di interventi particolarmente impegnativi, dimostrandosi sempre all'altezza delle situazioni emergenziali, nonché per il suo ruolo di responsabile delle Comunicazioni esterne del Comando VF di Nuoro, responsabile dell'Area Prevenzione Incendi e Formazione Professionale”.

“Nella sua lunga carriera è sempre stato fonte di ispirazione per tutti noi, vero esempio di dedizione e abilità di problem solving, vera forza trainante e voce di saggezza e di equilibrio. All'I.A.E. ANGOTZI vanno le più sincere congratulazioni, augurandogli un sereno e gioioso pensionamento nella certezza che lo vivrà circondato dai propri affetti e dalla stima di tutti i colleghi sempre con lo stesso spirito che l'ha contraddistinto negli anni trascorsi nel corpo nazionale”, ha concluso Giordano.

Anche la Redazione di Sardegna Live rivolge all'ingegner Angotzi sinceri auguri per il meritatissimo pensionamento.