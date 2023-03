Incendio in un appartamento a Nuoro: i Vigili del fuoco evitano il peggio

Sarebbe partito da una stufa a gas

Di: Redazione Sardegna Live

Un incendio si è sviluppato nel pomeriggio di ieri in un appartamento di via Sulis a Nuoro. A causare le fiamme, secondo i primi rilievi dei Vigili del Fuoco, la fuga di gas proveniente da una stufa alimentata da una bombola di GPL.

Solo grazie al pronto intervento della squadra dei Vigili del fuoco si è evitato che le fiamme potessero propagarsi non solo in tutta l’abitazione, ma anche agli appartamenti dello stesso condominio. Fortunatamente non sono stati registrati danni a persone. Le operazioni si sono concluse con la messa in sicurezza della bombola e dell’appartamento.