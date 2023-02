Pd: Spoglio delle schede a Quartu, dopo accesa riunione

Nella sede regionale di via Emilia a Cagliari è stata aperta la prima delle quattro urne delle due sezioni di Quartu

Di: Redazione Sardegna Live

È cominciato dopo oltre tre ore di discussione lo spoglio delle schede mancanti delle Primariedel Pd in Sardegna che ancora non hanno visto un vincitore tra gli sfidanti Giuseppe Meloni e Piero Comandini.

Nella sede regionale di via Emilia a Cagliari è stata aperta la prima delle quattro urne delle due sezioni di Quartu che hanno bloccato lo spoglio nella sera di domenica per un presunto inquinamento del voto.

"Non si può parlare di inquinamento del voto - ha chiarito Sebastiano Mazzone, presidente della commissione regionale per il congresso al termine della riunione -, perché richiama condizioni che obiettivamente non abbiamo riscontrato dalla lettura dei verbali. Semmai, abbiamo riscontrato una situazione non serena".

"È stata una riunione molto accesa dal punto di vista della discussione - ha riferito il presidente dell'organismo - ma ciò che conta è il risultato, cioè la decisone di effettuare lo spoglio".

Lo scrutinio delle schede è cominciato con i voti per la segreteria nazionale, seguirà quello per i due candidati regionali e serviranno diverse ore per avere il risultato definitivo.