Pesca illegale. Sorpreso con 7 kg di ricci di mare e murici a Cagliari: sanzionato

Sanzionato per 4mila euro e sequestrata l'attrezzatura di pesca

Di: Redazione Sardegna Live

La Guardia Costiera di Cagliari, nell’ambito delle attività mirate a contrastare illeciti in materia di pesca, ha individuato nella giornata del 25 febbraio un pescatore sportivo intento alla pesca illegale del riccio di mare e di murici (bocconi) all’interno dello specchio acqueo del porto di Cagliari, ove le immersioni e la pesca sono, tra l’altro, interdetti.

Durante l’operazione sono state irrogate sanzioni per 4.000 euro e sono stati sequestrati circa 7 kg di prodotto ittico tra ricci di mare e murici, rigettati in mare in quanto viventi, da una motovedetta della Guardia Costiera, anch’essa impegnata in attività di pattugliamento. Al pescatore sportivo è stata altresì contestata la pesca subacquea con respiratore, vietata dalla normativa nazionale, ed è stata sequestrata l’attrezzatura da pesca.

I controlli, effettuati via terra e via mare, sono finalizzati al contrasto alla pesca illegale ed alla tutela di specie ittiche protette. Nei giorni scorsi una motovedetta della Capitaneria di porto ha rinvenuto e sequestrato 85 nasse prive di corretta identificazione e segnalazione, deposte illegalmente da anonimi di fronte alla spiaggia del Poetto, liberando il prodotto ittico ivi contenuto in quanto ancora vivente.

Contemporaneamente la Guardia Costiera di Cagliari sta svolgendo una intensa e continua attività di controllo dei commercianti e dei ristoratori al fine di tutelare la salute dei consumatori di prodotti ittici contro la commercializzazione di prodotti privi della certificazione prevista ed obbligatoria.