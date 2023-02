Aeroporto Elmas: sequestrati 56 kg di carne e latticini

Carne, salumi e latticini privi di idonea certificazione sanitaria ed etichettatura

Di: Redazione Sardegna Live

I Funzionari dell’Ufficio delle Dogane(ADM) di Cagliari in servizio presso la Sezione Operativa Territoriale dell'aeroporto di Cagliari-Elmas, hanno sequestrato nel 2023, in poco più di un mese, 56 chilogrammi di prodotti di origine animale, costituiti prevalentemente da carne, salumi e latticini, contenuti nei bagagli personali dei viaggiatori extra UE e privi di idonea certificazione sanitaria e della prescritta etichettatura.

Solo nel 2022, l’attività svolta dai funzionari ADM atta a garantire la tutela della salute e della sicurezza dei cittadini, era sfociata nel sequestro di 232 chilogrammi di prodotti di origine animale e preparazioni alimentari a base di carne e latticini tutti avviati alla distruzione in quanto pericolosi per la salute umana.

La normativa sanitaria nazionale e unionale prevede, infatti, che l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di prodotti di origine animale e vegetale, sia consentita solo se scortati da valida certificazione sanitaria rilasciata dall’Autorità sanitaria del Paese di produzione disponendone, per contro, il sequestro e la distruzione nel caso in cui ne siano privi o siano accompagnati da documentazione sanitaria non riconosciuta valida dalla normativa unionale.

Kirghizistan, Marocco e Regno Unito, ma anche Filippine, Bangladesh e Repubblica Dominicana, sono i principali Paesi dai quali provenivano i viaggiatori ai quali i funzionari doganali hanno sequestrato, avviandoli alla distruzione, i prodotti potenzialmente nocivi alla salute dei consumatori.