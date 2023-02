Capoterra. Rapina in un bar con la maschera di Carnevale

Un 42enne di Carbonia è stato incastrato dalle telecamere della zona

Di: Redazione Sardegna Live

È entrato all'alba in un bar di Capoterra, in via Monteverdi, armato di un bastone di legno, con il volto coperto da una maschera di carnevale, e si è fatto consegnare 110 euro dal registratore di cassa. Le telecamere della zona hanno però registrato il numero di targa dell'auto utilizzata per la rapina. I carabinieri sono così riusciti a risalire all'identità dell'autore del blitz.

Al termine dell'attività di indagine i carabinieri hanno potuto denunciare alla Procura di Cagliari, per rapina aggravata, un 42enne di Carbonia residente a Capoterra, disoccupato. Gli investigatori non avevano potuto trarre alcuno spunto dall'impianto di videosorveglianza del locale, non funzionante. Ma sono state d'aiuto altre telecamere sistemate nelle strade di Capoterra.