Solinas nomina l’ex segretario dem Cucca come nuovo segretario generale della Regione

È un avvocato ed è stato esponente di spicco del Pd sardo. Succede a Francesco Scano

È Giuseppe Luigi Cucca il nuovo segretario generale della Regione Sardegna. Lo ha nominato oggi il governatore Christian Solinas. Classe '57, originario di Bosa, Cucca è un avvocato ed è stato esponente di spicco del Pd sardo, senatore eletto per la seconda volta nel 2018 e passato un anno dopo a Italia viva di Matteo Renzi.

Un esordio in politica da consigliere comunale a Nuoro per il Partito popolare italiano, con l'amministrazione di Mario Zidda. Nel 2004 è eletto in Consiglio regionale e arriva a ricoprire la carica di vice presidente dell'Assemblea. La prima volta a Palazzo Madama è stata nel 2013. Sul fronte del partito Cucca è stato segretario regionale dei Democratici, eletto nelle Primarie del 2017. L'avvocato succede a Francesco Scano, il primo segretario generale della Regione dopo l'istituzione del ruolo di super manager con la legge 107. Scano, nominato nel luglio del 2021, era presidente della Seconda sezione civile del Tar Sardegna in pensione e ha dovuto lasciare l'incarico un anno dopo per la legge sui trattamenti in quiescenza.