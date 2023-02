Sinnai. Ruba oro a casa di un parente: 25enne sorpresa dalle telecamere

La giovane è disoccupata, con precedenti denunce a carico e percettrice del reddito di cittadinanza

Di: Alessandra Leo

Ha rubato gioielli d’oro a casa di un suo parente 57enne che era andata a trovare, ma il sistema di videosorveglianza, del quale forse non aveva piena conoscenza, non le ha lasciato scampo.

La 25enne è risultata così la responsabile del furto che le è costato una denuncia da parte dei carabinieri della stazione di Sinnai, dove si è verificato il fatto.

Si tratta di una venticinquenne del luogo disoccupata, con precedenti denunce a carico e percettrice del reddito di cittadinanza. I movimenti da lei compiuti all'interno dell’appartamento hanno consentito ai militari e prima ancora al proprietario di casa, di comprendere perfettamente cosa fosse accaduto.

Ne conseguiranno per lei anche dei danni economici in quanto i carabinieri la proporranno a breve per la revoca del sussidio pubblico.