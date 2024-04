Cagliari, sorpreso fuori casa nonostante i domiciliari: arrestato

Un 25enne è stato arrestato dalla Polizia di Stato per evasione: il giovane era sottoposto ai domiciliari

Di: Redazione Sardegna Live

Un giovane di 25 anni è stato arrestato in flagranza dalla Polizia di Stato per il reato di evasione .

Nel pomeriggio di mercoledì, durante gli ordinari servizi di controllo del territorio, gli Agenti della Squadra Volante, mentre transitavano nei pressi del quartiere San Michele a Cagliari , hanno notato due persone che, vedendoli, hanno provato ad allontanarsi. I due sono stati immediatamente raggiunti e dal successivo controllo è emerso che uno di loro era sottoposto ai domiciliari nella sua abitazione a Selargius .

Il 25enne è stato accompagnato in Questura in stato di arresto per evasione.

A seguito dell'udienza tenutasi giovedì mattina, il GIP ha convalidato l'arresto senza applicare alcuna misura.