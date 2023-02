Officina in fiamme nella notte a Siliqua: tempestivo intervento dei Vigili del Fuoco

Messa in sicurezza l'area e avviati gli accertamenti per stabilire le cause del rogo

Di: Redazione Sardegna Live

Nella serata di ieri a Siliqua, la squadra di pronto intervento "5A", dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Iglesias è intervenuta nella zona industriale per l'incendio di un'officina meccanica. Le fiamme si sono sviluppate all'interno della struttura coinvolgendo veicoli, attrezzature meccaniche, gomme e materiali vari.

In supporto sono state inviate squadre della sede centrale del Comando di Cagliari. Gli operatori del 115 giunti sul posto, si sono addentrati nella struttura invasa dal fumo e, localizzate e spente le fiamme, hanno provveduto alla messa in sicurezza della struttura e dell'area.

Nessuna persona risulta coinvolta. L'intervento è terminato alle 23 inoltrate. I Vigili del Fuoco, al termine delle operazioni di spegnimento e di messa in sicurezza, hanno avviato gli accertamenti per stabilire le cause del rogo.