Ad Aritzo i carabinieri denunciano il titolare di un'officina, a Seulo aiutano un’anziana truffata

Impegnati i Carabinieri delle Stazioni di Belvì e Seulo

Di: Redazione Sardegna LIVE

Si è spacciato per un tecnico riparatore di elettrodomestici e si è fatto consegnare mille euro da un’anziana di Seulo per poi sparire.

I Carabinieri della Stazione hanno avviato le indagini e hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica un uomo, originario di Catania, indagato per essersi fatto consegnare fraudolentemente, nel novembre 2022, la somma di circa 1.000 dall’anziana del centro barbaricino, spacciandosi per un tecnico specialista nella riparazione degli elettrodomestici.

Ad Aritzo, invece, i Carabinieri della Stazione di Belvì, a seguito di un controllo in una officina, hanno denunciato alla competente Procura della Repubblica il titolare dell’attività, per deposito incontrollato di rifiuti. L’uomo è indagato in relazione alle norme che regolano lo smaltimento dei rifiuti derivanti dall’attività. Gli sono state irrogate anche sanzioni amministrative pecuniarie.

I controlli dei Carabinieri continueranno senza sosta in tutta la provincia, con l’obiettivo di arginare il fenomeno della gestione illegale di rifiuti a tutela dell’ambiente e della salute pubblica.