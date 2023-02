Auto contro treno a Silanus, il sindaco: "Subito le barriere"

"Sollecito un intervento concreto e immediato, non si può attendere oltre"

Di: Redazione Sardegna Live

"L' Arst sta procedendo ad automatizzare tutti i passaggi a livello con le barriere quindi anche quello di Silanus, ma questo incidente è l' occasione da parte mia per sollecitare un intervento concreto e immediato, non si può attendere oltre". Lo ha detto all'ANSA il sindaco di Silans Giampietro Arca, dopo l'incidente di questo pomeriggio quando un'auto si è scontrata con un treno alla periferia del paese, fortunatamente senza provocare feriti.

La linea a scartamento ridotto, in quel passaggio a livello, è priva di sbarre ma è presente il segnale acustico.

"L'impatto si è verificato nel punto di confine tra via Milano e via Bologna, una strada quest'ultima che abbiamo intenzione di riqualificare ma vogliamo che vengano eseguiti subito gli interventi dell'Arst per rendere maggiormente sicuro il nostro attraversamento ferroviario - ha proseguito Arca - Oggi è andata bene ma il bilancio dell'incidente poteva essere pesante, non possiamo aspettare a lungo interventi che dovevano essere già fatti".