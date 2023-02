Auto contro treno a Silanus: paura ma nessun ferito

Paura per un 61enne, tratta ferroviaria interrotta

Di: Redazione Sardegna Live

Nel pomeriggio di oggi, 8 febbraio, si è verificato un incidente stradale a Silanus.

All'altezza del passaggio a livello senza barriere di via Bologna, in direzione Via Milano, un 61enne del posto a bordo di una Volkswagen Golf, per cause da accertare, è andato a collidere con il treno della tratta Arst proveniente da Nuoro e diretto a Macomer.

Fortunatamente il treno procedeva a velocità ridotta e non si è registrato nessun ferito. Danni lievi in corso di quantificazione. La tratta ferroviaria è stata interrotta per circa un'ora. Rilievi a cura dei Carabinieri della Stazione di Bortigali.