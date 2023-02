Aeroporto di Elmas. Push back si guasta mentre traina l’aereo in partenza per Milano

Timore tra i passeggeri, ma la situazione si risolve senza grossi ritardi

Di: Enrico Bessolo

Momenti di apprensione questa mattina quando il primo ufficiale del volo AZ1531 di ITA Airways, in partenza per le 6,35 dall'aeroporto di Elmas e diretto a Milano Linate, ha annunciato che il decollo avrebbe subito un piccolo slittamento a causa della rottura del mezzo per il push back.

Questo è necessario agli aeromobili per l'uscita dall'area di parcheggio in retromarcia (che per ragioni di sicurezza solo in casi molto rari e specifici, previa formazione del pilota ai comandi, la effettuano coi propri motori).



Alcuni passeggeri, infatti, temevano di incorrere in un ritardo importante e ricordavano l'episodio del mese scorso, che ha visto ritardi di ore ai primi voli del mattino per problemi col mezzo deputato allo sghiacciamento degli aeromobili.



Fortunatamente così non è stato: il personale di terra ha prontamente sostituito il veicolo e, a malapena una decina di minuti più avanti del previsto, l'Airbus A320 si è librato in volo sulla città illuminata dai primi raggi del Sole, contornato da qualche nuvola qua e là.