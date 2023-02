Nuoro. Vandali imbrattano di vernice la statua di Grazia Deledda

“Non siamo più disposti ad accettare questi gesti ignobili e vili” denuncia il sindaco Soddu

Di: Redazione Sardegna Live

Vandali in azione a Nuoro. Imbrattata di vernice la statua di Grazia Deledda realizzata dall’artista nuorese Pietro Costa. Un grave episodio denunciato sui social dal sindaco Andrea Soddu.

“Lo sfregio è stato compiuto non solo su un bene pubblico che rende onore alla nostra Nobel, ma, per il suo valore simbolico, verso un’intera città. Non siamo più disposti ad accettare questi gesti ignobili e vili, chi ha vandalizzato la statua dovrebbe imparare la cultura del rispetto. Ripristineremo al più presto l’opera rovinata, resta tanto sdegno e l’amarezza di un atto che offende tutti i concittadini” ha scritto il primo cittadino nuorese.