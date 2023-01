Schianto auto-camion alle porte di Tula, muore un 61enne

L’incidente all’altezza del bivio per Tula

Di: Redazione Sardegna Live

Un drammatico incidente stradale è avvenuto questo pomeriggio lungo la Sassari-Olbia, all'altezza del bivio di Tula. Poco dopo le 16, un uomo alla guida di un auto è andato a sbattere contro un autoarticolato che viaggiava in direzione Olbia sulla ss 597, perdendo la vita.

La vittima un 61enne, che procedeva in direzione Sassari. Forse un malore o una semplice distrazione: l'uomo ha perso il controllo del veicolo finendo la propria corsa contro il mezzo pesante.

Il conducente di quest'ultimo ha tentato di evitare lo scontro, ma non è riuscito a impedirlo. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco di Ozieri, i carabinieri e un'ambulanza del 118, con i sanitari che non hanno potuto far altro che constatare il decesso dell'uomo.