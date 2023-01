Cagliari, 37enne senza patente né assicurazione su un’auto sequestrata

Nel 2008 fu coinvolto in un drammatico incidente in cui morì una bambina di 4 anni

Di: Alessandra Leo

Viaggiava su un’auto senza documenti: un 37enne residente nell'Hinterland Cagliaritano, durante il sevizio quotidiano di pattugliamento della città finalizzato al controllo di polizia stradale, è stato fermato dagli agenti motociclisti del nucleo operativo pronto intervento della Polizia Locale di Cagliari.

Dai controlli è emerso che il veicolo fosse sprovvisto di copertura assicurativa Rca. A causa dell'impossibilità dichiarata dal conducente di mostrare i documenti di guida e di circolazione, gli agenti hanno eseguito accertamenti più approfonditi, verificando che il veicolo in questione, qualche mese prima, era stato già sottoposto a sequestro sempre per la mancanza della copertura assicurativa, e che il conducente era già rimasto coinvolto in un sinistro mortale nel 2008, nel quale ha perso la vita una bimba di soli 4 anni.

Il 37enne circolava inoltre senza patente, revocata per non essersi sottoposto alla visita di revisione per accertare l'idoneità alla guida.

Gli agenti hanno proceduto quindi alla segnalazione alle Autorità competenti e al sequestro del veicolo.