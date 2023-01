Incidente sulla Statale 130: bimba in rianimazione ma stabile

Ricoverata al Brotzu, prognosi ancora riservata

Di: Redazione Sardegna Live

La bambina di nove anni gravemente ferita ieri in un incidente stradale sulla statale 130, vicino alla rotonda di Decimomannu, è ancora in prognosi riservata.

È sempre grave e in rianimazione ma, secondo i medici dell'ospedale Brotzu, le sue condizioni sarebbero stabili.

Due le vetture coinvolte: lo scontro di ieri pomeriggio ha coinvolto una Opel corsa e un furgone Transporter della Volkswagen.

Secondo i primi accertamenti dei carabinieri, sarebbe stato il furgone a tamponare l'utilitaria. In ospedale in codice rosso la mamma della piccola, una donna originaria del Marocco di 43 anni e l'altro figlio di tre anni. Ma non sono in gravi condizioni.